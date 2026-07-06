Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ederken tarihi Aztek Stadyumu'nda oynanan Meksika-İngiltere maçı nefes kesti.

İNGİLTERE 40 YILLIK TRAVMAYI ATLATSA DA YİNE TALİHSİZLİK YAŞADI

40 yıl önce aynı stadyumda Arjantin'e karşı Maradona'nın biri futbol literatürüne 'Tanrı'nın Eli' olarak geçen meşhur gol olmak üzere iki golüyle elenen İngiltere bu kez Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi ve kötü hatıralarını da geride bırakmış oldu.

Ancak her şey istediği gibi giden İngiltere için zafer gecesine gölge düşüren talihsiz bir olay yaşandı.

🚨🚨| Bottom of your picture- Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.⚠️



Hoping he is okay. 🙏 pic.twitter.com/x2vd2M23qG — CentreGoals. (@centregoals) July 6, 2026

HENDERSON SEVİNİRKEN REKLAM PANOSUNDAN DÜŞÜP SAKATLANDI

Aztek Stadyumu'nda taraftarlarıyla galibiyetin sevincini yaşayan İngiliz oyunculardan Jordan Henderson reklam panosunun üzerinden atlamaya çalışırken kayarak sert bir şekilde kolunun üstüne düştü.

BİLEĞİNDEN AMELİYAT OLACAK

Bunun üzerine hemen hastaneye kaldırılan Henderson'ın yapılan incelemeler sonucunda bileğinden ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Böylelikle 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Dünya Kupası'nın geri kalan maçlarında forma giyemeyecek.

TUCHEL: 'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Karşılaşmanın ardından sıcağı sıcağına basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktör Thomas Tuchel, "Jordan'ın bileğini sakatladığı için üzgünüm. Durum oldukça ciddi. Hastanede. Akşamın geri kalanıyla bağdaşmıyor. Nasıl bir işlem yapılacağını bilmiyorum.” demişti.

PANAMA'YA KARŞI 90. KEZ MİLLİ FORMAYI GİYMİŞTİ

Henderson grup aşamasında Panama'ya karşı yedekten oyuna girerek süre almış ve İngiltere formasıyla 90. maçına çıkmıştı.