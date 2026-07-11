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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Afrika Milli Takımı’nın formasını giyen Jayden Adams’tan acı haber geldi. Henüz 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Mamelodi Sundowns forması giyen Adams, Dünya Kupası’nda Güney Afrika’nın grup aşamasındaki maçlarında görev almış ve takımının turnuvadaki başarısında önemli rol oynamıştı.

Güney Afrika Futbol Oyuncuları Birliği (SAFPU), genç futbolcunun vefatını doğrularken ailesine, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayımladı. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.