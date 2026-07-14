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FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda yarı final ve final karşılaşmalarında kullanılmak üzere yeni maç topunu resmi olarak tanıttı. Alınan bu kararın arkasında, turnuva boyunca kalecilerin mevcut topla yaşadığı zorluklar yer aldı.

KALECİLER ZORLANDI

Turnuvada kullanılan “Trionda” topunun havadaki hareketi ve yön değişimleri, birçok kaleci için ciddi sorun oluşturdu. Özellikle uzun mesafe şutlarda topun gidişatının tahmin edilmesinin zor olması, eleştirilere neden oldu.

FIFA HAREKETE GEÇTİ

Artan şikayetlerin ardından FIFA, kritik aşamalarda daha dengeli ve öngörülebilir bir top kullanılması için harekete geçti. Yarı final ve final maçlarında yeni topun kullanılmasına karar verildi.

YENİ TOP TANITILDI

Tanıtılan yeni maç topunun, daha stabil uçuş özelliklerine sahip olduğu ve oyunculara daha kontrollü bir oyun sunacağı ifade edildi.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

FIFA’nın bu kararı bazı çevreler tarafından olumlu karşılanırken, bazı futbol otoriteleri ise turnuva içinde top değişikliğinin adil olup olmadığı konusunda tartışma başlattı.

Yeni topun sahaya nasıl yansıyacağı ve performansı, yarı final maçlarıyla birlikte netlik kazanacak.