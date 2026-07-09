2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri oynanacak. İspanya ile Belçika, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda dev randevu: Çeyrek finalde gözler İspanya-Belçika maçında - Resim : 1

MAÇ LOS ANGELES’TA OYNANACAK

Los Angeles Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İSPANYA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere başlayarak giriş yapan İspanya, daha sonra Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı 1-0 mağlup etti. Sonrasında Avusturya’yı 3-0 ve son 16 turunda Portekiz’i 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya, geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmeyen tek takım olmayı başardı.

BELÇİKA SONRADAN AÇILDI

Belçika ise turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Mısır ile 1-1, İran ile 0-0 berabere kalan Rudi Garcia’nın öğrencileri, grup son maçında Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Son 32 turunda Senegal karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalarda 3-2 kazanan Belçika, son 16 turunda ise ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Belçika, ilk iki maçında yalnızca 1 gol bulurken, son üç karşılaşmada ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Dünya Kupası’nda dev randevu: Çeyrek finalde gözler İspanya-Belçika maçında - Resim : 2

REKABETTE ÜSTÜN TARAF İSPANYA

İki ülke bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6’sını İspanya kazanırken, Belçika 2 galibiyet aldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE OLACAK

İspanya’da turnuvada 4 gol atan Oyarzabal takımının en önemli hücum silahı konumunda. Belçika’da ise 3 gollü Romelu Lukaku, Trossard, De Ketelaere ve Tielemans’ın desteğiyle takımını yarı finale taşımaya çalışacak.

İspanya turnuvada şu ana kadar 9 gol atarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

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