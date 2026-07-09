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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri oynanacak. İspanya ile Belçika, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

MAÇ LOS ANGELES’TA OYNANACAK

Los Angeles Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İSPANYA SAVUNMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere başlayarak giriş yapan İspanya, daha sonra Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı 1-0 mağlup etti. Sonrasında Avusturya’yı 3-0 ve son 16 turunda Portekiz’i 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya, geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmeyen tek takım olmayı başardı.

BELÇİKA SONRADAN AÇILDI

Belçika ise turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Mısır ile 1-1, İran ile 0-0 berabere kalan Rudi Garcia’nın öğrencileri, grup son maçında Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Son 32 turunda Senegal karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalarda 3-2 kazanan Belçika, son 16 turunda ise ev sahibi ABD’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Belçika, ilk iki maçında yalnızca 1 gol bulurken, son üç karşılaşmada ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

REKABETTE ÜSTÜN TARAF İSPANYA

İki ülke bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6’sını İspanya kazanırken, Belçika 2 galibiyet aldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE OLACAK

İspanya’da turnuvada 4 gol atan Oyarzabal takımının en önemli hücum silahı konumunda. Belçika’da ise 3 gollü Romelu Lukaku, Trossard, De Ketelaere ve Tielemans’ın desteğiyle takımını yarı finale taşımaya çalışacak.

İspanya turnuvada şu ana kadar 9 gol atarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.