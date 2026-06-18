Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü

Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü

2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore, Meksika ile oynayacağı ikinci maç öncesi casusluk kurbanı oldu. Asya temsilcisinin antrenmanı izleyen bir drone tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 1

Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore'nin antrenmanında yaşanan casusluk olayı büyük yankı uyandırdı.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 2

Meksika'nın Zapopan şehrinde çalışmalarını sürdüren Güney Kore, casusluk olayıyla sarsıldı.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 3

Güney kore ekibi, Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıkları için basına kapalı bir antrenman planladı.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 4

İdman sahası hazırlanırken güvenlik görevlileri, alanı izleyen bir drone fark etti.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 5

16 Haziran Salı günü gerçekleşen olayda yetkililer, Meksikalı askerlere durumu bildirdi.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 6

Güvenlik güçleri, radyo dalgaları aracılığıyla antrenman sahasını izleyen drone'u yere indirdi.

Güvenlik, droneun düştüğü yere gitse de alanı izleyenler parçaları kaldırarak gözden kayboldu.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Kore için bu durum, güvenlik endişesi yarattı ve soruşturma başlatıldı.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 8

Güney Kore Futbol Federasyonu ayrıca bu konuyu FIFA'ya da bildirdi.

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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü - Resim: 9

Güney Kore, grubun bir sonraki maçında yarın Meksika ile karşılaşacak.

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