Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore'nin antrenmanında yaşanan casusluk olayı büyük yankı uyandırdı.
Dünya Kupası'nda casusluk skandalı...Antrenmanı görüntüleyen İHA düşürüldü
2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore, Meksika ile oynayacağı ikinci maç öncesi casusluk kurbanı oldu. Asya temsilcisinin antrenmanı izleyen bir drone tespit edildi.Kaynak: Haber Merkezi
Meksika'nın Zapopan şehrinde çalışmalarını sürdüren Güney Kore, casusluk olayıyla sarsıldı.
Güney kore ekibi, Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıkları için basına kapalı bir antrenman planladı.
İdman sahası hazırlanırken güvenlik görevlileri, alanı izleyen bir drone fark etti.
16 Haziran Salı günü gerçekleşen olayda yetkililer, Meksikalı askerlere durumu bildirdi.
Güvenlik güçleri, radyo dalgaları aracılığıyla antrenman sahasını izleyen drone'u yere indirdi.
Güvenlik, droneun düştüğü yere gitse de alanı izleyenler parçaları kaldırarak gözden kayboldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güney Kore için bu durum, güvenlik endişesi yarattı ve soruşturma başlatıldı.
Güney Kore Futbol Federasyonu ayrıca bu konuyu FIFA'ya da bildirdi.
Güney Kore, grubun bir sonraki maçında yarın Meksika ile karşılaşacak.