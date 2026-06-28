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Kaynak: AA

Bu sonucun ardından iki ekip de grup aşamasını 4 puanla tamamladı. Averaj üstünlüğünü elinde bulunduran Avusturya ikinci sırayı alırken, Cezayir üçüncü basamakta yer aldı. Her iki takım da adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Avusturya, eleme turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise son 16 bileti için İsviçre karşısında sahaya çıkacak.

Öte yandan gruptaki bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen İran, Cezayir ile Avusturya'nın puanları paylaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.