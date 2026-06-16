ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğindeki turnuvada, son şampiyon Arjantin Cezayir ile karşılaşacak.

L Grubu’nda İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da yarın akşam gerçekleşecek ise.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

I GRUBU:

01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)

J GRUBU:

04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)

07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)

K GRUBU:

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

L GRUBU:

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)