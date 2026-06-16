ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğindeki turnuvada, son şampiyon Arjantin Cezayir ile karşılaşacak.
L Grubu’nda İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da yarın akşam gerçekleşecek ise.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
I GRUBU:
01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)
J GRUBU:
04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)
07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)
K GRUBU:
20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)
L GRUBU:
23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)