Kaynak: AA

Organizasyon kapsamında sahne alan isimler arasında Future, Anitta, Lisa, Rema ve Tyla yer aldı. Görsel şovların dikkat çektiği törende 48 ülkenin bayrakları sahaya taşındı.

Açılış bölümünün ardından ABD’li sanatçı Katy Perry sahne alarak etkinliğe katıldı. Gösterilerin tamamlanmasıyla birlikte karşılaşma başladı ve futbol heyecanı resmen başladı.

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.

İlk yarı ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Mücadele ABD'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

CHRİSTİAN PULİSİC: "TURNUVAYA HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenen ABD'nin yıldız oyuncusu Christian Pulisic, turnuvaya çok iyi başladıklarını söyledi.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerinin altını çizdi.

Maçın genelinde baskın oynadıklarını vurgulayan Pulisic, "İlk yarı bitmeden üçüncü golü bulduk. Turnuvaya harika bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Pulisic, maçtaki performansına değinerek, şunları söyledi:

“Bir süredir iyi bir düzeyde oynadığımı düşünüyorum. Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Dünya Kupası'nda oynamak için farklı bir motivasyona ihtiyacım yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz pek bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var."

ABD'li futbolcu, taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımızdan böyle destek görmek çok güzel. Bu durum bizi başarıya götürüyor. Sahaya çıktığımızda her yeri kırmızı-mavi görmek harikaydı.” açıklamasında bulundu.