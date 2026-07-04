Dünya Kupası, turnuva tarihi boyunca sadece bir turnuva olarak değil, içerisinde barındırdığı hikayelerle anılıyor.
Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar
2026 Dünya Kupası; heyecan, sürprizler ve seyir zevkinin dışında içerisinde bambaşka bir hikayeyi barındırıyor. Norveç Milli Takımı'ndaki 3 oyuncunun hikayesi adeta "deja vu" yaşatır cinsten.Aykut Metehan
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Bugün Norveç Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 3 oyuncunun babaları, 1994 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nda milli formayı terletmişti.
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Babadan oğula geçen 3 oyuncunun hikayesi, 2026 Dünya Kupası'nın tarihine yazılacak.
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1994 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nda top koşturan Erik Thorstvedti Alf-Inge Haaland ve Gøran Sørloth'un çocukları bugün 2026 Dünya Kupası'nda aynı formayı terletiyor.
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Erling Haaland - Alf-Inge Haaland'ın oğlu
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Kristian Thorstvedt - Erik Thorstvedti'nin oğlu
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Alexander Sørloth - Gøran Sørloth'un oğlu
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