Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar

Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar

2026 Dünya Kupası; heyecan, sürprizler ve seyir zevkinin dışında içerisinde bambaşka bir hikayeyi barındırıyor. Norveç Milli Takımı'ndaki 3 oyuncunun hikayesi adeta "deja vu" yaşatır cinsten.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 1

Dünya Kupası, turnuva tarihi boyunca sadece bir turnuva olarak değil, içerisinde barındırdığı hikayelerle anılıyor.

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 2

Bugün Norveç Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 3 oyuncunun babaları, 1994 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nda milli formayı terletmişti.

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 3

Babadan oğula geçen 3 oyuncunun hikayesi, 2026 Dünya Kupası'nın tarihine yazılacak.

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 4

1994 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nda top koşturan Erik Thorstvedti Alf-Inge Haaland ve Gøran Sørloth'un çocukları bugün 2026 Dünya Kupası'nda aynı formayı terletiyor.

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 5

Erling Haaland - Alf-Inge Haaland'ın oğlu

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 6

Kristian Thorstvedt - Erik Thorstvedti'nin oğlu

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Dünya Kupası'nda 32 yıllık deja vu: Aynısını yaşadılar - Resim: 7

Alexander Sørloth - Gøran Sørloth'un oğlu

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