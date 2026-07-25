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Kaynak: Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha, yeni takımına imza attı.

Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves ile yollarını ayıran 40 yaşındaki kaleci, Şili temsilcisi Colo Colo ile anlaşmaya vardı.

TURNUVANIN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Vozinha, turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi.

Tecrübeli file bekçisi, turnuvanın şampiyonu İspanya karşısında kalesini gole kapatarak takımının tarihi beraberlik almasında başrol oynadı. Son 32 turunda ise finalist Arjantin'i uzatmalara kadar zorlayan performansıyla büyük beğeni topladı.

TAKİPÇİ SAYISI 50 BİNDEN 30 MİLYONA ÇIKTI

Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sosyal medyaya da yansıyan Vozinha'nın, İspanya maçı öncesinde yaklaşık 50 bin olan Instagram takipçi sayısı turnuvanın ardından 30 milyona yükseldi.

40 yaşındaki kaleci, elde ettiği bu başarıların ardından kariyerine Colo Colo formasıyla devam edecek.