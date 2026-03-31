2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo’nun görevine son verildiği açıklandı.

Gana Futbol Federasyonu’nun açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Addo’nun görevden ayrılması, dün oynanan hazırlık maçında Almanya’ya 2-1 yenilmenin ve geçen cuma Avusturya karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyetin ardından geldi.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Gana, L Grubu’nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.