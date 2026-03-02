Pendik Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı İspanyol hakem Eugenia Gil Soriano yönetecek. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

B Ligi 2. Grup’ta Türkiye ve Malta’nın yanı sıra Kuzey İrlanda ile İsviçre de yer alıyor. Grubun diğer karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de İsviçre, Kuzey İrlanda’yı ağırlayacak.

B Ligi’nde dörderli dört grupta toplam 16 takım mücadele veriyor. Her gruptan ilk üç sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Grup liderleri ise bir sonraki Kadınlar Milletler Ligi’nde A Ligi’ne çıkma hakkını elde edecek.2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Brezilya’da düzenlenecek. Avrupa kıtasından 11 takım turnuvaya katılacak; ayrıca kıtalararası play-off yoluyla bir ek kota daha verilebilir.

A Ligi’ndeki dört grubun şampiyonları doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Sonbaharda oynanacak 32 takımlık play-off’ların sonunda diğer yedi Avrupa temsilcisi belli olacak.

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans oyuncuları: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

Orta saha oyuncuları: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Yüksekova), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (Toulouse)

Forvet oyuncuları: Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV)