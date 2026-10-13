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Dijital yayın platformu Netflix, futbol yayıncılığı alanında dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, 2030 FIFA Dünya Kupası'nın İspanya ve Andorra'daki münhasır yayın haklarını satın aldığını açıkladı.

Anlaşmaya göre 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın bütün karşılaşmaları, İspanya ve Andorra'da yalnızca Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MAÇLARIN YANI SIRA ÖZEL PROGRAMLAR DA YAYINLANACAK

Netflix, Dünya Kupası karşılaşmalarının yanı sıra turnuvaya özel içerikleri de izleyicilerle buluşturacak.

Yayın kapsamında maç öncesi, devre arası ve maç sonrası programlarının yanı sıra günlük özetler ve turnuva öncesinde hazırlanan özel yapımlar da yer alacak.

Netflix İçerik Direktörü Bela Bajaria, Dünya Kupası'nın insanları bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek karşılaşmaları İspanya ve Andorra'daki izleyicilere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise Netflix ile iş birliklerini genişletmekten mutluluk duyduklarını ve futbolseverleri turnuvaya daha fazla yakınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

2030 DÜNYA KUPASI ALTI ÜLKEDE OYNANACAK

FIFA Dünya Kupası'nın 100. yılına denk gelen 2030 organizasyonunun ana ev sahipleri İspanya, Fas ve Portekiz olacak.

Turnuvanın yüzüncü yılı dolayısıyla ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği Uruguay'ın yanı sıra Arjantin ve Paraguay'da da birer özel karşılaşma oynanacak.

Öte yandan Netflix'in FIFA ile yayıncılık alanındaki iş birliği yalnızca erkekler Dünya Kupası ile sınırlı değil. Platform, 2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'daki yayın haklarını da elinde bulunduruyor.

Netflix'in 2030 Dünya Kupası anlaşması yalnızca İspanya ve Andorra'yı kapsıyor. Türkiye'deki yayın haklarına ilişkin bu anlaşma kapsamında herhangi bir açıklama bulunmuyor.