D Grubu kapsamında A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile BC Place Vancouver Stadyumu’nda TSİ 07.00’de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, grubun kaderini etkileyebilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.
Turnuvada yarın sahaya çıkacak takımların programı da netleşti.
14 Haziran Pazar:
C Grubu:
01.00 Brezilya - Fas (New York New Jersey Stadı)
04.00 Haiti - İskoçya (Boston Stadı)
D Grubu:
07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)
E Grubu:
20.00 Almanya - Curaçao (Houston Stadı)
F Grubu:
23.00 Hollanda - Japonya (Dallas Stadı)