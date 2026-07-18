2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

SÜRPRİZ TERCİHLER ÖNE ÇIKTI: HARRY KANE YEDEK

Miami'de oynanacak bronz madalya maçında iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli olurken, teknik direktörlerin tercihleri futbolseverlerin dikkatini çekti.

Hem Deschamps hem de Tuchel turnuva boyunca az süre bulan oyunculara bu maçta görev verirken en büyük sürpriz ise İngiltere'de gol krallığı yarışında olmasına rağmen Harry Kane'in ilk 11'de yer almaması olarak öne çıktı.

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

Fransa: Maignan, Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez, Zaïre-Emery, Rabiot, Michael Olise, Cherki, Doué, Mbappe.

İngiltere: Henderson, Quansah, Konsa, Guéhi, Spence, Rice, Eze, Saka, Rogers, Rashford, Ivan Toney.

FRANSA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası üçüncülük maçı, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

JESUS VALENZUELA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yaparken, dördüncü hakem olarak Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed görev alacak.