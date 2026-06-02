Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

1954 yılında İsviçre’de düzenlenen Dünya Kupası, gol sayısıyla tarihe geçti. Türkiye’nin de katıldığı organizasyonda oynanan 26 maçta toplam 140 gol atıldı.

Maç başına 5,38 gol ortalaması yakalanan turnuva, Dünya Kupası tarihinin en gollü organizasyonu olarak zirvede yer aldı.

EN AZ GOLLÜ TURNUVA: 1990 İTALYA

Dünya Kupası tarihinin en düşük gol ortalaması ise 1990 yılında İtalya’da düzenlenen turnuvada görüldü.

Toplam 52 maçta sadece 115 golün atıldığı organizasyonda, maç başına gol ortalaması 2,21’de kaldı. Bu oran, turnuva tarihinin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

SON TURNUVALARDA GOL ORTALAMASI YÜKSELDİ

Son yıllarda düzenlenen Dünya Kupalarında gol ortalamalarının yeniden yükselişe geçtiği görülüyor.

Katar 2022 turnuvası, 64 maçta atılan 172 golle son dönemin en gollü organizasyonu oldu. Bu turnuvada maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı.

Brezilya 2014’te ortalama 2,67, Rusya 2018’de ise 2,64 gol olarak gerçekleşti. Önceki turnuvalarda ise bu ortalama 2010’da 2,27, 2006’da 2,30 ve 2002’de 2,52 seviyesinde kaldı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE GOL ORTALAMALARI

Dünya Kupası tarihinde düzenlenen 22 organizasyonda maç sayısı, atılan gol ve ortalamalar şu şekilde sıralandı:

1954 İsviçre: 26 maç – 140 gol – 5,38 ortalama

1938 Fransa: 18 maç – 84 gol – 4,67 ortalama

1934 İtalya: 17 maç – 70 gol – 4,12 ortalama

1950 Brezilya: 22 maç – 88 gol – 4,00 ortalama

1930 Uruguay: 18 maç – 70 gol – 3,89 ortalama

1958 İsveç: 35 maç – 126 gol – 3,60 ortalama

1970 Meksika: 32 maç – 95 gol – 2,97 ortalama

1982 İspanya: 52 maç – 146 gol – 2,81 ortalama

1962 Şili: 32 maç – 89 gol – 2,78 ortalama

1966 İngiltere: 32 maç – 89 gol – 2,78 ortalama

1994 ABD: 52 maç – 141 gol – 2,71 ortalama

2022 Katar: 64 maç – 172 gol – 2,69 ortalama

1978 Arjantin: 38 maç – 102 gol – 2,68 ortalama

1998 Fransa: 64 maç – 171 gol – 2,67 ortalama

2014 Brezilya: 64 maç – 171 gol – 2,67 ortalama

2018 Rusya: 64 maç – 169 gol – 2,64 ortalama

1974 Almanya: 38 maç – 97 gol – 2,55 ortalama

1986 Meksika: 52 maç – 132 gol – 2,54 ortalama

2002 Japonya-Güney Kore: 64 maç – 161 gol – 2,52 ortalama

2006 Almanya: 64 maç – 147 gol – 2,30 ortalama

2010 Güney Afrika: 64 maç – 145 gol – 2,27 ortalama

1990 İtalya: 52 maç – 115 gol – 2,21 ortalama



GOL TRENDLERİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Veriler, Dünya Kupası tarihinde gol ortalamalarının yıllar içinde dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Özellikle son üç turnuvada görülen artış, futbolun daha ofansif bir yapıya evrildiğini gösteriyor.