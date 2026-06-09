Dünya Kupası organizasyonları, bugüne kadar gerçekleştirilen 22 turnuvada milyonlarca futbolseveri stadyumlarda bir araya getirdi. Tarih boyunca oynanan toplam 964 karşılaşmada statları dolduran seyirci sayısı 43 milyon 936 bin 730'a ulaşırken, maç başına düşen seyirci ortalaması ise 45 bin 577 olarak gerçekleşti.

SEYİRCİ REKORU 1994'TE ABD'DE KIRILDI

Turnuva tarihinin en yoğun katılımlı organizasyonu, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası oldu. Toplam 3 milyon 587 bin 538 kişinin tribünden takip ettiği turnuvada, oynanan 52 müsabakada maç başına ortalama 68 bin 991 seyirci rekoru kırıldı ve bu sayı tarihe geçti.

Katar'da gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nda ise stadyumlarda 3 milyon 404 bin 252 kişi yer alırken, karşılaşma başına düşen izleyici ortalaması 53 bin 191 olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK KATILIM İTALYA VE FRANSA'DA GÖRÜLDÜ

Dünya Kupası geçmişinde taraftar ilgisinin en düşük kaldığı organizasyon 1934 yılında İtalya'da yapıldı. Bu turnuvayı yalnızca 363 bin kişi yerinde takip etti. Maç başına en düşük seyirci ortalamasına sahip turnuva ise 20 bin 872 kişilik ortalamayla 1938 yılında Fransa'da düzenlenen organizasyon oldu.

DÖNEMLERE GÖRE DÜNYA KUPASI SEYİRCİ İSTATİSTİKLERİ

Geçmişten günümüze düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki maç, toplam seyirci ve ortalama verileri şu şekilde:

TEK MAÇTA SEYİRCİ REKORU MARACANA STADI'NIN

Brezilya'da bulunan tarihi Maracana Stadı, tek bir müsabakada ulaşılan en yüksek seyirci rekorunu elinde bulunduruyor. 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya - Uruguay final mücadelesini statta resmi olarak 173 bin 850 biletli taraftar takip etti ve bu mücadele turnuva tarihinin en çok seyirci çeken maçı oldu. Karşılaşmayı stadyumdan izleyen gerçek kişi sayısının ise 200 bini aştığı öne sürülüyor.

Aynı turnuvada Maracana Stadı'nda oynanan Brezilya - İspanya maçını 152 bin 772 kişi, Brezilya - Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi tribünden izleyerek final müsabakasının ardından en yüksek katılımlı diğer maçlar oldu.