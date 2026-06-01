Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları: Bu yaz rekor kırılabilir

15- Grzegorz Lato (Polonya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1974, 1978, 1982
Toplam Gol: 10
1974 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Lato, Polonya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu.
15- Grzegorz Lato (Polonya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1974, 1978, 1982
Toplam Gol: 10
1974 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Lato, Polonya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu.
11- Gary Lineker (İngiltere)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1986, 1990
Toplam Gol: 10
İngiliz futbolunun sembol isimlerinden Lineker, iki turnuvada 10 gole ulaştı.
10- Gabriel Batistuta (Arjantin)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1994, 1998, 2002
Toplam Gol: 10
Batistuta, üç farklı Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
13- Helmut Rahn (Almanya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1954, 1958
Toplam Gol: 10
1954 finalinde attığı golle Almanya'ya tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazandırdı.
12- Thomas Müller (Almanya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 2010, 2014, 2018, 2022
Toplam Gol: 10
2010 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Müller, Almanya'nın en önemli turnuva oyuncularından biri.
14- Teofilo Cubillas (Peru)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1970, 1978, 1982
Toplam Gol: 10
Peru futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.
9- Sandor Kocsis (Macaristan)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1954
Toplam Gol: 11
Tek Dünya Kupası oynayan Kocsis, buna rağmen tarihin en golcü isimleri arasına girmeyi başardı.
8- Jürgen Klinsmann (Almanya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1990, 1994, 1998
Toplam Gol: 11
Alman futbolunun unutulmaz forvetlerinden Klinsmann, üç turnuvada çift haneli gol sayısına ulaştı.
7- Kylian Mbappe (Fransa)
Katıldığı Dünya Kupaları: 2018, 2022
Toplam Gol: 12
Henüz iki turnuvada 12 gole ulaşan Mbappe, rekoru kırmaya en yakın aktif futbolcu olarak öne çıkıyor.
6- Pele (Brezilya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1958, 1962, 1966, 1970
Toplam Gol: 12
Üç kez Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele, turnuva tarihinin en büyük ikonlarından biri.
5- Lionel Messi (Arjantin)
Katıldığı Dünya Kupaları: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Toplam Gol: 13
2022'de kupaya ulaşan Messi, beş farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ender isimlerden biri oldu.
4- Just Fontaine (Fransa)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1958
Toplam Gol: 13
Fontaine'in rekoru hâlâ kırılamadı. Fransız yıldız, tek Dünya Kupası'nda tam 13 gol attı.
3- Gerd Müller (Almanya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1970, 1974
Toplam Gol: 14
Sadece iki Dünya Kupası oynayan Müller, buna rağmen tarihin en üretken golcülerinden biri oldu.
2- Ronaldo (Brezilya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 1994, 1998, 2002, 2006
Toplam Gol: 15
"Fenomen Ronaldo" lakaplı yıldız, uzun yıllar rekorun sahibi olarak zirvede kaldı.
1- Miroslav Klose (Almanya)
Katıldığı Dünya Kupaları: 2002, 2006, 2010, 2014
Toplam Gol: 16
Klose, Brezilyalı Ronaldo'yu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.