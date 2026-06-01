Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları: Bu yaz rekor kırılabilir

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya Kupaları'nda toplam 2 bin 720 gol atıldı. İşte turnuva tarihine damga vuran ve en fazla gol atan futbolcular...

Furkan Çelik
15- Grzegorz Lato (Polonya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1974, 1978, 1982

Toplam Gol: 10

1974 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Lato, Polonya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu.

11- Gary Lineker (İngiltere)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1986, 1990

Toplam Gol: 10

İngiliz futbolunun sembol isimlerinden Lineker, iki turnuvada 10 gole ulaştı.

10- Gabriel Batistuta (Arjantin)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1994, 1998, 2002

Toplam Gol: 10

Batistuta, üç farklı Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

13- Helmut Rahn (Almanya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1954, 1958

Toplam Gol: 10

1954 finalinde attığı golle Almanya'ya tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazandırdı.

12- Thomas Müller (Almanya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 2010, 2014, 2018, 2022

Toplam Gol: 10

2010 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Müller, Almanya'nın en önemli turnuva oyuncularından biri.

14- Teofilo Cubillas (Peru)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1970, 1978, 1982

Toplam Gol: 10

Peru futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

9- Sandor Kocsis (Macaristan)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1954

Toplam Gol: 11

Tek Dünya Kupası oynayan Kocsis, buna rağmen tarihin en golcü isimleri arasına girmeyi başardı.

8- Jürgen Klinsmann (Almanya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1990, 1994, 1998

Toplam Gol: 11

Alman futbolunun unutulmaz forvetlerinden Klinsmann, üç turnuvada çift haneli gol sayısına ulaştı.

7- Kylian Mbappe (Fransa)

Katıldığı Dünya Kupaları: 2018, 2022

Toplam Gol: 12

Henüz iki turnuvada 12 gole ulaşan Mbappe, rekoru kırmaya en yakın aktif futbolcu olarak öne çıkıyor.

6- Pele (Brezilya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1958, 1962, 1966, 1970

Toplam Gol: 12

Üç kez Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele, turnuva tarihinin en büyük ikonlarından biri.

5- Lionel Messi (Arjantin)

Katıldığı Dünya Kupaları: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Toplam Gol: 13

2022'de kupaya ulaşan Messi, beş farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ender isimlerden biri oldu.

4- Just Fontaine (Fransa)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1958

Toplam Gol: 13

Fontaine'in rekoru hâlâ kırılamadı. Fransız yıldız, tek Dünya Kupası'nda tam 13 gol attı.

3- Gerd Müller (Almanya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1970, 1974

Toplam Gol: 14

Sadece iki Dünya Kupası oynayan Müller, buna rağmen tarihin en üretken golcülerinden biri oldu.

2- Ronaldo (Brezilya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 1994, 1998, 2002, 2006

Toplam Gol: 15

"Fenomen Ronaldo" lakaplı yıldız, uzun yıllar rekorun sahibi olarak zirvede kaldı.

1- Miroslav Klose (Almanya)

Katıldığı Dünya Kupaları: 2002, 2006, 2010, 2014

Toplam Gol: 16

Klose, Brezilyalı Ronaldo'yu geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

