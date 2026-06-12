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Fenerbahçe’de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, camianın uzun süredir devam eden şampiyonluk özlemini sona erdirmek için dünya yıldızı futbolcularla kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimlerden biri Mısırlı yıldız Mohamed Salah oldu. Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli oyuncu için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı, ancak geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası’nın ardından netleştirmek istediği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 maçta görev yapan Mohamed Salah, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.