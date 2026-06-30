Karşılaşmaya topa daha fazla sahip olarak başlayan Norveç, ilk dakikalarda Erling Haaland ile etkili olmaya çalışırken Fildişi Sahili ise hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorladı. İlk yarının en net fırsatlarından birini Konan yakalasa da sol bekin şutu yan ağlarda kaldı.
Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşme belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 87. dakikada Erling Haaland'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılan Norveç son 16 turuna adını yazdırdı.Furkan Çelik
NUSA PERDEYİ AÇTI
İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Norveç, 41. dakikada Antonio Nusa'nın klas golüyle öne geçti.
Sol kanattan içeri kat eden genç yıldız, sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndererek takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.
Golden hemen sonra Norveç farkı artırmaya çok yaklaştı. Önce Haaland, ardından Alexander Sörloth net fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı tek farklı üstünlükle sona erdi.
İkinci yarıda risk alan Fildişi Sahili oyunun kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Pepe ve Yan Diomande ile etkili olan Afrika temsilcisi, Norveç kalecisi Nyland'ı geçmekte zorlandı.
AMAD'DAN MUHTEŞEM GOL
Beklenen beraberlik golü ise 74. dakikada oyuna sonradan giren Amad Diallo'dan geldi. Genç yıldız sağ kanatta aldığı topla birkaç rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek yaptığı şık vuruşla skora denge getirdi. Turnuvanın en güzel golleri arasına aday gösterilen gol, mücadeleye yeniden heyecan kattı.
SON SÖZ HAALAND'DAN
Karşılaşma uzatmalara gidecek gibi görünürken Norveç, 87. dakikada yeniden öne geçti. Oscar Bobb'ın harika ara pasında savunma arkasına sarkan Patrick Berg, ceza sahasına yerden çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Erling Haaland, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.
NYLAND'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Uzatma dakikalarında Fildişi Sahili beraberlik için yüklense de Amad Diallo'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Nyland kurtardı ve Norveç üstünlüğünü korumayı başardı.
NORVEÇ BREZİLYA'NIN RAKİBİ OLDU
Bu sonuçla Norveç, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırırken, çeyrek final bileti için 5 Temmuz'da New York'ta Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'dan Oulai, Beşiktaş'tan Agbadou ve Çaykur Rizespor kalecisi Fofana gibi Süper Lig'de forma giyen isimlerin ilk 11'de sahaya çıktığı Fildişi Sahili, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Buna rağmen Afrika temsilcisi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçerek önemli bir başarıya imza attı.