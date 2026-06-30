Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşme belli oldu

Karşılaşmaya topa daha fazla sahip olarak başlayan Norveç, ilk dakikalarda Erling Haaland ile etkili olmaya çalışırken Fildişi Sahili ise hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorladı. İlk yarının en net fırsatlarından birini Konan yakalasa da sol bekin şutu yan ağlarda kaldı.