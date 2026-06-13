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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası her gün yeni bir skandalla gündeme gelmeye devam ediyor.

The Sun’da yer alan habere göre, İngiltere Milli Takımı’nın kampında büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. İngiliz ekibinin Kansas City’deki antrenman tesisine götürülen ekipmanlarının bulunduğu minibüsün soyulduğu ve olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı iddia edildi.

Florida’dan Kansas City’ye yapılan nakliye sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda, futbol topları ve antrenman ekipmanlarının da çalındığı, yaşanan durumun “büyük bir soygun” olarak nitelendirildiği aktarıldı.

“MASAJ MASALARI BİLE ÇALINDI”

Haberde, çalınan ekipmanlar arasında analiz cihazları, teknik direktör Thomas Tuchel’in taktik tahtaları ve masaj masalarının da bulunduğu ifade edildi. Hırsızlık sonrası geriye yalnızca bir futbol topunun kaldığı öne sürüldü.

Ayrıca Harry Kane ve Jude Bellingham gibi yıldız oyunculara ait kramponların da kayıp olabileceği iddiaları gündeme geldi.

ŞÜPHELER SÜRÜYOR

Olayla ilgili ekipmanı taşıyan sürücüler hakkında da şüpheler bulunduğu belirtilirken, soruşturmanın genişletildiği ifade edildi.

İngiltere Milli Takımı’nın Dünya Kupası macerasına ise Çarşamba günü Hırvatistan karşılaşmasıyla başlayacağı kaydedildi.