Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor

Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak ABD, Kanada ve Meksika'yı simgeleyen resmi maç topu "Trionda" sadece tasarımıyla değil hakem kararlarına destek verecek teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak resmi maç topu "Trionda" turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkeyi temsil ediyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 2

ÜÇ ÜLKENİN İZLERİNİ TAŞIYOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon için hazırlanan topun tasarımında üç ülkenin kültürel ve sportif kimliğinden esinlenildi.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 3

DÖRT PANELLİ YENİ TASARIM

Trionda, geleneksel futbol toplarından farklı olarak dört panelli özel bir yapıya sahip. Bu tasarım topun havadaki hareketini daha dengeli hale getiriyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 4

UÇUŞ STABİLİTESİ ARTIRILDI

FIFA'nın açıklamasına göre; top üzerindeki derin dikişler, havadaki sürtünmeyi eşit dağıtarak daha istikrarlı bir uçuş sağlıyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 5

ISLAK ZEMİNLER İÇİN ÖZEL DETAY

Topun yüzeyinde yer alan ve yalnızca yakından görülebilen kabartmalı ikonlar, yağışlı ve nemli havalarda oyuncuların top hakimiyetini artırıyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 6

PAS VE ŞUTLAR DAHA KONTROLLÜ

Yeni yüzey teknolojisi sayesinde futbolcuların hem top sürerken hem de şut çekerken daha fazla kontrol sağlayabilmesi hedefleniyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 7

TOPUN İÇİNDE AKILLI ÇİP VAR

Trionda'nın en dikkat çeken özelliği ise içerisine yerleştirilen son teknoloji hareket sensörü oldu. Top, maçlardan önce tam şarj ediltikten sonra 6 saat boyunca kullanılacak şekilde tasarlandı.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 8

SANİYEDE 500 KEZ VERİ TOPLUYOR

Topta bulunan 500 Hz hareket sensörü çipi, topun her hareketini anlık olarak kayıt altına alabiliyor.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 9

HAKEM KARARLARINA DESTEK OLACAK

Topun topladığı veriler doğrudan video yardımcı hakem sistemine aktarılacak. Böylece kritik pozisyonların değerlendirilmesinde ek veri desteği sağlanacak.

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Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor - Resim: 10

OFSAYT TESPİTİNDE KULLANILACAK

Özellikle yarı otomatik ofsayt sisteminde topun temas anını belirlemede Trionda'nın gönderdiği veriler büyük rol oynayacak.

FIFA, yeni teknolojinin hakemlerin daha hızlı ve doğru karar vermesine yardımcı olacağını düşünüyor.

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