2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak resmi maç topu "Trionda" turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkeyi temsil ediyor.
Dünya Kupası resmi topu 'Trionda'nın özellikleri saymakla bitmiyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak ABD, Kanada ve Meksika'yı simgeleyen resmi maç topu "Trionda" sadece tasarımıyla değil hakem kararlarına destek verecek teknolojisiyle de dikkat çekiyor.Furkan Çelik
ÜÇ ÜLKENİN İZLERİNİ TAŞIYOR
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon için hazırlanan topun tasarımında üç ülkenin kültürel ve sportif kimliğinden esinlenildi.
DÖRT PANELLİ YENİ TASARIM
Trionda, geleneksel futbol toplarından farklı olarak dört panelli özel bir yapıya sahip. Bu tasarım topun havadaki hareketini daha dengeli hale getiriyor.
UÇUŞ STABİLİTESİ ARTIRILDI
FIFA'nın açıklamasına göre; top üzerindeki derin dikişler, havadaki sürtünmeyi eşit dağıtarak daha istikrarlı bir uçuş sağlıyor.
ISLAK ZEMİNLER İÇİN ÖZEL DETAY
Topun yüzeyinde yer alan ve yalnızca yakından görülebilen kabartmalı ikonlar, yağışlı ve nemli havalarda oyuncuların top hakimiyetini artırıyor.
PAS VE ŞUTLAR DAHA KONTROLLÜ
Yeni yüzey teknolojisi sayesinde futbolcuların hem top sürerken hem de şut çekerken daha fazla kontrol sağlayabilmesi hedefleniyor.
TOPUN İÇİNDE AKILLI ÇİP VAR
Trionda'nın en dikkat çeken özelliği ise içerisine yerleştirilen son teknoloji hareket sensörü oldu. Top, maçlardan önce tam şarj ediltikten sonra 6 saat boyunca kullanılacak şekilde tasarlandı.
SANİYEDE 500 KEZ VERİ TOPLUYOR
Topta bulunan 500 Hz hareket sensörü çipi, topun her hareketini anlık olarak kayıt altına alabiliyor.
HAKEM KARARLARINA DESTEK OLACAK
Topun topladığı veriler doğrudan video yardımcı hakem sistemine aktarılacak. Böylece kritik pozisyonların değerlendirilmesinde ek veri desteği sağlanacak.
OFSAYT TESPİTİNDE KULLANILACAK
Özellikle yarı otomatik ofsayt sisteminde topun temas anını belirlemede Trionda'nın gönderdiği veriler büyük rol oynayacak.
FIFA, yeni teknolojinin hakemlerin daha hızlı ve doğru karar vermesine yardımcı olacağını düşünüyor.