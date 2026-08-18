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Kaynak: AA

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström tarafından çalışanlara gönderilen elektronik postada, kurum ile Lamour’un görev ilişkisinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

FIFA’nın organizasyon yapısında üçüncü sıradaki isim olarak değerlendirilen Fransız yönetici, Dünya Kupası hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını öngören plan konusunda çalışanların Infantino tarafından yanıltıldığını öne sürmüştü. Lamour, söz konusu girişimin yalnızca ertelenmesinin yeterli olmayacağını belirterek, futbol yönetiminin bu süreçte kapsamlı bir değerlendirme yapması gerektiğini söylemişti.

Lamour, açıklamasında, "Bu tek bir kişinin projesidir. Bu proje sadece rafa kaldırılmakla kalmamalı aynı zamanda futbolun liderlerinin kendilerine doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce UEFA Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenen Lamour, Kasım 2024’te FIFA bünyesinde çalışmaya başlamıştı.

Infantino’nun kıdemli danışmanlarından Carlos Cordeiro da söz konusu planın basına yansımasının ardından temmuz ayında FIFA’daki görevinden istifa etmişti.