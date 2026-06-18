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ABD’nin Los Angeles kentinde Dünya Kupası öncesinde kurulan “Turkish Vibes Zone” (Türk Esintileri Bölgesi), şehrin en dikkat çeken etkinlik alanlarından biri haline geldi. Dev gökdelenlerin arasında oluşturulan kırmızı temalı alan, Türk kültürünü ve mutfağını tanıtmayı amaçlıyor.

PROJEYİ DESTEKLEYEN TANIDIK İSİM

Gazeteci Ertuğrul Özkök, köşe yazısında Los Angeles’taki Gloria Molina Grand Park bölgesinde kurulan özel alanın organizasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti. Projenin en önemli destekçilerinden biri ise Fenerbahçe’nin yeni stad ve forma sponsoru Chobani’nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya oldu.

“Türkiye Burada” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayan alanda Türk müziği, geleneksel lezzetler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alıyor. Organizasyon kapsamında ayrıca ziyaretçilere yönelik dijital deneyim alanları ve büyük ekranlı maç izleme bölümleri de oluşturuldu.

26 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Dünya Kupası atmosferini Los Angeles’a taşıyan etkinliğin 26 Haziran’a kadar açık kalacağı belirtilirken, Türkiye’nin turnuvadaki performansına bağlı olarak bölgedeki ilginin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan organizasyonun, Türkiye’nin kültürel tanıtımı açısından uluslararası alanda dikkat çekici bir proje olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Los Angeles’ın merkezinde kurulan Türk temalı alan, hem yerel halkın hem de futbolseverlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı.