Gana Futbol Federasyonu (GFA)’nun açıklamasında, “GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Yeni teknik direktör en kısa sürede açıklanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Addo’nun görevden ayrılması, dün oynanan hazırlık maçında Almanya Milli Takımı karşısında alınan 2-1’lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya Milli Takımı’na 5-1’lik mağlubiyetin ardından geldi.

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Gana, L Grubu’nda İngiltere Milli Takımı, Panama Milli Takımı ve Hırvatistan Milli Takımı ile mücadele edecek.