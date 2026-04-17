New York’taki Pennsylvania İstasyonu’ndan New Jersey’deki Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyuma gidiş-dönüş biletinin turnuva döneminde 13 dolardan 150 dolara yükseltilmesi ihtimali kamuoyunda tepki topladı.

New Jersey ulaşım kurumu NJ Transit, 82 bin kişilik stada yapılacak 8 maç için ek seferlerin ve olası aksaklıkların maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, artışın savunulabilir olduğunu ifade ederek mali yükün eyalet yolcularına bırakılmaması gerektiğini, FIFA’nın bu giderleri karşılaması gerektiğini dile getirdi.

FIFA ise 2018 tarihli ev sahibi şehir anlaşmasında ücretsiz ulaşım maddesi bulunduğunu ancak 2023 revizyonuyla maç günlerinde ulaşım maliyetinin bilet sahiplerine bırakıldığını açıkladı.

Boston’da da turnuva döneminde benzer şekilde tren bilet fiyatlarının 20 dolardan 80 dolara çıkarıldığı bildirildi.