Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen görüşmelerin ardından 2025-2026 eğitim öğretim takviminin korunması konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti. Açıklamada, eğitim döneminin planlandığı gibi 15 Temmuz’da sona ereceği ifade edildi.

Delgado, geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede ise eğitim yılının 5 Haziran’da tamamlanacağını açıklamış, kararın etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ile Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle alındığını duyurmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.