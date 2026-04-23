İspanyol ekibinde forma giyen Arda Güler’in biceps femoris kasında meydana gelen sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Dünya Kupası öncesi Arda Güler şoku: Real Madrid resmen açıkladı
Real Madrid, Arda Güler’in yaşadığı sakatlığı resmi olarak duyurdu. Milli futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 7
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde kas hasarı tespit edildiği ve tedavi sürecinin yakından izleneceği ifade edildi.
2 7
Milli futbolcunun sezonu tamamlayamayacağı belirtilirken, 2026 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
3 7
Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı.
4 7
Arda Güler, toplam 3 bin 239 dakika sahada kalırken 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
5 7
Genç oyuncu, özellikle Bayern Münih karşısında attığı 2 gol ve ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çekmişti.
6 7
7 7
Kaynak: Diğer