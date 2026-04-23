Dünya Kupası öncesi Arda Güler şoku: Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid, Arda Güler’in yaşadığı sakatlığı resmi olarak duyurdu. Milli futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı.

Gül Devrim Koyun
İspanyol ekibinde forma giyen Arda Güler’in biceps femoris kasında meydana gelen sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde kas hasarı tespit edildiği ve tedavi sürecinin yakından izleneceği ifade edildi.

Milli futbolcunun sezonu tamamlayamayacağı belirtilirken, 2026 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı.

Arda Güler, toplam 3 bin 239 dakika sahada kalırken 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Genç oyuncu, özellikle Bayern Münih karşısında attığı 2 gol ve ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çekmişti.

