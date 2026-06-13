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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı başladı. Turnuvadaki tüm karşılaşmalar Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor.

Daha önce TRT'nin uluslararası organizasyonlar için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Ancak yayınlara erişimde sorun yaşayan kullanıcıların uydu alıcılarını güncel frekans bilgilerine göre ayarlamaları öneriliyor.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

-Uydu: Türksat 4A

-Frekans: 11794

-Polarizasyon: V (Dikey)

-Sembol Oranı: 30000

-FEC: 3/4