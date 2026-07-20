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Kaynak: AA / İHA

İspanya, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında Ferran Torres'in kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Zaferin ardından ülke genelinde kutlamalar yapılırken, başkent Madrid'in yanı sıra Salamanca eyaletine bağlı Ciudad Rodrigo bölgesindeki Arbol Gordo Çeşmesi de kutlamaların merkezlerinden biri oldu.

Yerel saatle 00.30 sıralarında gençlerin kutlama yaptığı sırada çeşmenin bir bölümünün çökmesiyle büyük panik yaşandı. Olayda 13 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, iki genç de yaralandı.

Acil servis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, birkaç kişinin çeşmenin üzerine çıkmasının ardından yapının bir kısmının çöktüğü bildirildi.