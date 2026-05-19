Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya Kupası tarihinin 5 şampiyonlukla en başarılı ülkesi olan Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu özellikle Neymar beklentisi nedeniyle büyük merak konusuydu.

MİLYONLAR ANCELOTTI'NİN RESMİ AÇIKLAMASINA KİLİTLENDİ

Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en özel isimlerinden biri olan Neymar'ın kariyerinin son Dünya Kupası'nda olup olmayacağını öğrenmek için milyonlar Carlo Ancelotti'nin resmi aday kadro duyurusuna kilitlenmişti.

NEYMAR DUYURUSU BREZİLYA'DA BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Ancelotti'nin Neymar'ın ismini duyurmasının ardından Brezilyalı futbolseverler büyük sevinç yaşadı.

Öyle ki aday kadro toplantısının düzenlendiği salonda yaşanan sevinç nedeniyle Ancelotti, takımın geri kalanını açıklamak için bir süreliğine sessizliğin oluşmasını beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyada Neymar'ın milli takım kadrosunda olduğunu öğrendikten sonra birçok futbolseverin ekran başında yaşadığı mutluluk videoları geniş yankı buldu.

🥺🇧🇷 The moment when Neymar Jr got called up by Carlo Ancelotti…@neymarjr 🎥 pic.twitter.com/xFIxeMh4nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

KADRODA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Neymar ise Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan 34 yaşındaki yıldız oyuncunun görüntüleri beğeni topladı.

Kariyerinin son dönemi ağır sakatlıklarla geçmesine rağmen Neymar'ın Dünya Kupası'nda yeniden boy gösterecek olmasının yarattığı bu etki aslında futbolseverlerin hafızasında nasıl izler bıraktığının da açık bir göstergesi olarak yorumlandı.