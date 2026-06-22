2026 FIFA Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin hat-trick yaparak tarihi bir rekoru egale etmesiyle ilk maçını Cezayir'e karşı 3-0 kazanan Arjantin ile Ürdün'ü 3-1 yenerek J Grubu'na iddialı bir giriş yapan Avusturya karşı karşıya geliyor.
MESSİ TARİHİ REKORU KIRMAYA BİR GOL UZAKLIKTA
Messi Avusturya karşısında ağları havalandırması halinde Dünya Kupası tarihininin en golcü oyuncusu unvanının sahibi olacak.
Dallas Stadyumu'nda TSİ 20:00'de başlayacak kritirk maç öncesi Arjantin ve Avusturya'nın ilk 11'leri belli oldu.
ARJANTIN-AVUSTURYA İLK 11'LER
Arjantin: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez
Avusturya: Alexander Schlager, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner, Michael Gregoritsch