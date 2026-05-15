A Milli Takım’ın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak olması, kamuoyunda güçlü bir “milli takım marşı” beklentisi oluşturmuştu.

Özellikle futbolseverlerin önemli bir kısmı, geçmişte geniş kitleleri etkileyen Tarkan imzalı “Bir Oluruz Yolunda” benzeri bir birlik ve motivasyon atmosferi arıyordu. Bu nedenle yayınlanan yeni marş, eski milli takım şarkılarıyla sık sık kıyaslandı.

“TÜRKLER GELİYOR” MARŞI BEĞENİLMEDİ

“Türkler Geliyor” adlı parçanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, şarkının milli takım ruhunu yeterince yansıtmadığını savundu. Özellikle sözlerde kullanılan “fetih”, “mehter”, “torun” gibi tarihi ve militarist göndermeler tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, marşın futbolun birleştirici ruhundan çok siyasi ve tarihsel mesajlar taşıdığını öne sürdü.

Eleştiriler arasında en dikkat çeken noktalardan biri ise şarkının doğrudan rakiplere seslenen sert dili oldu.

Kullanıcılar, Tarkan’ın yıllardır popülerliğini koruyan “Bir Oluruz Yolunda” eserindeki birlik, aidiyet ve takım ruhu temasının aksine yeni marşın daha meydan okuyan bir tona sahip olduğunu dile getirdi.

Ladies and gentleman kısmında bir gülme geldi. Zaten gerisi de gelmedi. https://t.co/826qFFf4SW — Yekta Kopan (@yektakopan) May 15, 2026

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan da marşla ilgili yaptığı paylaşımda, özellikle şarkının giriş kısmını eleştirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise parçanın beklentilerin oldukça altında kaldığını belirten yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar

Sinan Akçıl kırılgan kolektif narsisizmin şarkısını yapmış.

Ne kadar kötü sözler bunlar. Çok basit söylem analizi:

“Türkler geliyor… İyi bilirsiniz kimin torunuyuz…. Fetihtir adımız… Düşünün şimdi siz…. Olucaz derdiniz… Türkler kim görecekler… Ver mehteri?!

Diyebilse küfrederek devam edecek gibi sözler.

Muhatap: Karşı takımlar ve taraftarları. Savaşları, siyasi husumetleri hatırlatıp, ata, mehter, torun, fetih gibi kelime seçimleri ile tarihi referanslar, barbar akınlarını hatırlatan Türkler geliyor sözünü kullanarak gövde gösterisi ve tehdit var.

Tarkan’ın yıllardır eskimeyen şarkısının sözleri nasıl?

Ne olur bu kalpleri yabana atma… Peşinden çölleri, denizleri geçeriz… Bilirsin zırdeliyiz biz… Sahaları dar ederiz…. Türkiyem ilerle, ay yıldızım at golünü coştur yine…. Nerde olsan seninleyiz…. Bir oluruz yolunda…. O kupalar sana helal, al gel de buralar bayram olsun

Muhatap: Kendi takımımız, biz. Bizim birliğimiz, coşkumuz, bizim adanmışlığımız, yılmazlığımız, desteğimiz, inancımız, bizim sahadaki mücadelemiz… Kalp, gönül, bayram, düş, yemin, feda, birlik gibi kelime seçimleri ile konu aidiyet, takım, taraftar, ülke.

Bir de Atatürk görüntüsü ne alaka? Cumhuriyetin kurucu liderini alıp, bağlamdan kopuk şekilde 500 sene evvelki militarist bir “fetih estetiği” içine monte etmek özellikle mi ısmarlanmış? Zaten dünya kupasında bizim bir gücümüz yok mu 500 sene önceki şeylerden güç devşirmeye çalışıyoruz? Dekolonizasyon övüp durmuyor mu bu iktidar Ay neyse, takımımıza başarılar 🇹🇷 Tarkan söylenir yine.

Sinan Akçıl kırılgan kolektif narsisizmin şarkısını yapmış.



Ne kadar kötü sözler bunlar. Çok basit söylem analizi:



“Türkler geliyor… İyi bilirsiniz kimin torunuyuz…. Fetihtir adımız… Düşünün şimdi siz…. Olucaz derdiniz… Türkler kim görecekler… Ver mehteri?!



Diyebilse… https://t.co/H5XJls3DGo — Kıvılcım Kıran (@kivilcimgen) May 15, 2026

Şarkında 19 bin beğeni yok, 19 bin yorum var. Şimdi çok daha fazla vardır. Ve biraz yüreğin yetiyorsa aç da yorumları oku, insanlar neler yazmış gör. Bir insan rezil olmaktan bu kadar keyif alamaz. — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) May 15, 2026

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise; “Şarkında 19 bin beğeni yok, 19 bin yorum var. Şimdi çok daha fazla vardır. Ve biraz yüreğin yetiyorsa aç da yorumları oku, insanlar neler yazmış gör. Bir insan rezil olmaktan bu kadar keyif alamaz” yorumlarında bulundu.

ajdar'ın Nane nane şarkısı ile ölümüne kapışır gerçekten :D — Hooligann1907 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Nesta1907) May 14, 2026

Bir başka kullanıcı ise; "ajdar'ın Nane nane şarkısı ile ölümüne kapışır gerçekten".

İşte yapılan diğer yorumlar

Sinan Efendi, sen bu marşı Tarkan’la yarışmak için bestelediğin için zaten olmamış. Sevda’nın falan pohpohlamasıyla olacak iş de değil öyle. Milletin değerlerini besteme koyayım da marş satsın, Tarkan’ı geçeyim diye olmaz bu iş. Bu en başta içten gelecek. Yine de sen bilirsin.

Türkiye'nin gerçeğini çok iyi özetlemiş usta. Bu memlekette ne kadar kötü illegal iş yapan varsa arkasına saklandığı iki şey var. 1. Bayrak 2. Din Hakkını vermiş Bravo.

Türkiye'nin gerçeğini çok iyi özetlemiş usta. Bu memlekette ne kadar kötü illegal iş yapan varsa arkasına saklandığı iki şey var. 1. Bayrak 2. Din

Hakkını vermiş Bravo — SarıH∆k∆n💛💙 (@hakanat75090988) May 14, 2026

'TÜRKLER GELİYOR'

Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün

Açık söylüyorum seni sevmeyen ölsün

Biz bir ölsek bile yine bin oluruz

İyi bilirsiniz kimin torunuyuz

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor

Başka bir milletiz

Yok hiç bir eşimiz

Düşünün şimdi siz

Olucaz derdiniz

Kanımız canımız

Fetihtir adımız

Herkes sanki kardeş

Öyle bir takımız

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu dünya kupasına Türkler geliyor

Türkler geliyor