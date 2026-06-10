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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun açılış maçı Mexico City Stadı'nda gerçekleştirilecek. Altı hafta sürecek futbol şöleni, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında 16 farklı statta, dört ayrı zaman diliminde toplam 104 mücadele oynanacak. Turnuvadaki karşılaşmaların 78'ine ise ABD ev sahipliği yapacak.

2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, 2026 organizasyonunda bu rakamın 11 milyar dolara yükselmesini öngörüyor.

Takım sayısının artırılmasıyla birlikte Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan milli takımları tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde yer alma başarısı gösterdi.

MEXİCO CİTY STADI TARİHE GEÇECEK

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.

EN BÜYÜĞÜ DALLAS'TA, EN KÜÇÜĞÜ TORONTO'DA

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:

ABD:

Dallas Stadı, Texas, 94.000

New York New Jersey Stadı, New Jersey, 82.500

Atlanta Stadı, Atlanta - Georgia, 75.000

Kansas City Stadı, Kansas City - Missouri, 73.000

Houston Stadı, Houston - Texas, 72.000

San Francisco Bay Area Stadı, Santa Clara- Kalifornia, 71.000

Los Angeles Stadı, Inglewood - Kalifornia, 70.000

Philadelphia Stadı, Philadelphia - Pennsylvania, 69.000

Seattle Stadı, Seattle - Washington, 69.000

Boston Stadı, Foxborough - Massachusetts, 65.000

Miami Stadı, Miami Gardens - Florida, 65.000

KANADA:

Toronto Stadı, Toronto, 45.000

BC Place Vancouver, Vancouver, 54.000

MEKSİKA:

Mexico City Stadı, Mexico City, 83.000

Monterrey Stadı, Guadalupe, 53.500

Guadalajara Stadı, Zapopan, 48.000