Dünya futboluna damga vuran teknik adamlardan biri olarak gösterilen Jürgen Klopp’un, uzun süren sessizliğini dev bir görevle bozabileceği iddia edildi.
Dünya Kupası hedefi: Klopp, sürpriz ülkenin başına geçebilir
Bir döneme damga vuran efsane teknik adamlardan Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğe flaş bir ülke takımıyla geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
ALMANYA İDDİASI
Fichajes’te yer alan habere göre, Almanya Futbol Federasyonu’nun milli takımın 2026 Dünya Kupası vizyonunu Jürgen Klopp üzerine kurmayı planladığı ve tecrübeli teknik adamı ikna etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
"HENÜZ SONA GELMEDİM"
Klopp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla teknik direktörlük kariyerine tamamen nokta koymadığının sinyallerini vermişti.
Emeklilik iddialarına kapıyı açık bırakan 58 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaş olarak oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok."
Almanya Milli Futbol Takımı’nda yeniden yapılanma sürecine girilmesi planlanırken, Jürgen Klopp’un bu süreç için kilit rol oynayabileceği ifade ediliyor.
HEYECAN YÜKSEK
Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Klopp’un geri dönüş sinyalleri verdiğine yönelik iddialar Alman futbol kamuoyunda büyük heyecan oluşturmuş durumda.
REAL MADRID İDDİALARINA CEVAP
Klopp'un adı sık sık Real Madrid'le de gündeme gelmişti. Deneyimli hoca bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Klopp açıklamasında, "Eğer Real Madrid aramış olsaydı, şimdiye kadar haberim olurdu. Ama bunların hepsi saçmalık. Beni arayan olmadı. Menajerim orada, sorabilirsiniz. Onu da aramadılar. Şu anda bunu düşünmüyorum. Düşünmem için bir sebep de yok." dedi.
Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra Premier Lig'de Liverpool dışında herhangi bir takımı çalıştırmayacağını belirtmişti.