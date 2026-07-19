Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor

Orijinali Zürih’te saklanıyor

Turnuvayı kazanan takımlar, orijinal kupayı değil özel olarak hazırlanan replika versiyonunu alıyor. Gerçek kupa ise FIFA’nın Zürih’teki müzesinde korunuyor.

Dünya Kupası kupası, yalnızca bir ödül değil; futbol tarihinin en önemli sembollerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.