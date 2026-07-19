Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor

Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor

Futbolun en prestijli ödülü olan Dünya Kupası’nın kuralları ve özellikleri birçok kişi tarafından bilinmiyor.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 1

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’nın simgesi haline gelen kupa, yalnızca kazanılmasıyla değil, taşıdığı kurallar ve özelliklerle de dikkat çekiyor.

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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 2

Kupaya herkes dokunamıyor

Dünya Kupası kupasına eldivensiz dokunmak herkese serbest değil. Bu ayrıcalık yalnızca FIFA Başkanı, turnuvayı kazanan futbolcular ve devlet başkanlarına tanınıyor.

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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 3

Ağırlığının büyük bölümü saf altın

Toplam ağırlığı 6.142 kilogram olan kupanın 5.092 kilogramı saf altından oluşuyor. Bu da kupayı hem manevi hem de maddi açıdan son derece değerli kılıyor.

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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 4

Her turnuva sonrası değişiyor

Kupayı kazanan ülkenin adı alt kısmındaki diske işleniyor. Ancak bu disk sabit kalmıyor; her turnuva sonrası çıkarılarak FIFA Müzesi’ne kaldırılıyor ve yerine yeni bir disk ekleniyor.

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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 5

1974’ten beri kullanılıyor

Bugün kullanılan Dünya Kupası kupası, 1970 yılında Brezilya’nın Jules Rimet Kupası’nı kalıcı olarak kazanmasının ardından 1974’te kullanılmaya başlandı.

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Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor - Resim: 6

Orijinali Zürih’te saklanıyor

Turnuvayı kazanan takımlar, orijinal kupayı değil özel olarak hazırlanan replika versiyonunu alıyor. Gerçek kupa ise FIFA’nın Zürih’teki müzesinde korunuyor.

Dünya Kupası kupası, yalnızca bir ödül değil; futbol tarihinin en önemli sembollerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.

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