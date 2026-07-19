Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’nın simgesi haline gelen kupa, yalnızca kazanılmasıyla değil, taşıdığı kurallar ve özelliklerle de dikkat çekiyor.
Dünya Kupası hakkında bilinmeyenler: Kupaya herkes dokunamıyor
Futbolun en prestijli ödülü olan Dünya Kupası’nın kuralları ve özellikleri birçok kişi tarafından bilinmiyor.Kaynak: Diğer
Kupaya herkes dokunamıyor
Dünya Kupası kupasına eldivensiz dokunmak herkese serbest değil. Bu ayrıcalık yalnızca FIFA Başkanı, turnuvayı kazanan futbolcular ve devlet başkanlarına tanınıyor.
Ağırlığının büyük bölümü saf altın
Toplam ağırlığı 6.142 kilogram olan kupanın 5.092 kilogramı saf altından oluşuyor. Bu da kupayı hem manevi hem de maddi açıdan son derece değerli kılıyor.
Her turnuva sonrası değişiyor
Kupayı kazanan ülkenin adı alt kısmındaki diske işleniyor. Ancak bu disk sabit kalmıyor; her turnuva sonrası çıkarılarak FIFA Müzesi’ne kaldırılıyor ve yerine yeni bir disk ekleniyor.
1974’ten beri kullanılıyor
Bugün kullanılan Dünya Kupası kupası, 1970 yılında Brezilya’nın Jules Rimet Kupası’nı kalıcı olarak kazanmasının ardından 1974’te kullanılmaya başlandı.
Orijinali Zürih’te saklanıyor
Turnuvayı kazanan takımlar, orijinal kupayı değil özel olarak hazırlanan replika versiyonunu alıyor. Gerçek kupa ise FIFA’nın Zürih’teki müzesinde korunuyor.
Dünya Kupası kupası, yalnızca bir ödül değil; futbol tarihinin en önemli sembollerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.