İlk kez 1930 yılında düzenlenen ve İkinci Dünya Savaşı dönemi hariç 2022 yılına kadar toplamda 22 kez gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası'nı bugüne kadar yalnızca 8 farklı ülke kazanabildi.

Dünya futbolunun bu en prestijli turnuvasında şampiyonluk sayılarına göre dağılım şu şekilde:

-Brezilya: 5 kez (En çok şampiyon olan takım)

-Almanya: 4 kez

-İtalya: 4 kez

-Arjantin: 3 kez

-Fransa: 2 kez

-Uruguay: 2 kez

-İngiltere: 1 kez

-İspanya: 1 kez

Kupayı kazanan ülkelerin kıtasal dağılımına bakıldığında ise Avrupa’dan 5, Güney Amerika’dan ise 3 ülke zirveye yerleşti. Bu iki kıtanın dışından şampiyonluk sevinci yaşayan hiçbir ülke çıkmadı.

FİNALDE ASLA KAYBETMEYENLER: URUGUAY, İNGİLTERE VE İSPANYA

Turnuva tarihinde oynadıkları final maçlarından her zaman zaferle ayrılan üç ülke bulunuyor. Uruguay katıldığı 2 final müsabakasını da kazanarak kupayı müzesine götürdü. İngiltere ve İspanya ise tarihlerinde birer kez yükseldikleri final aşamasında hata yapmayarak şampiyonluğa ulaştı.

TURNUVANIN EN DRAMATİK TAKIMI: HOLLANDA

Dünya Kupası finallerinin en talihsiz takımı Hollanda oldu. "Portakallar", turnuva tarihinde 3 kez final oynama başarısı göstermesine rağmen hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı.

-1974: Batı Almanya'ya kaybetti.

-1978: Arjantin'e mağlup oldu.

-2010: İspanya'ya uzatma devrelerinde yediği golle yenildi.

Hollanda'nın yanı sıra Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynamalarına rağmen kupayı kazanamayan diğer ülkeler oldu. İsveç ve Hırvatistan ise birer kez finalde kaybederek kupanın kıyısından döndü.

FİNAL ABİDELERİ: ALMANYA VE BREZİLYA

Dünya Kupası tarihinde en fazla final gören ülkeler sıralamasında Almanya 8 finalle ilk sırada, Brezilya ise 7 finalle ikinci sırada yer alıyor. İtalya ve Arjantin 6'şar kez, Fransa ise 4 kez adını finale yazdırma başarısı gösterdi.

Birbirinden zengin turnuva geçmişine sahip olan Almanya ve Brezilya, bunca finale rağmen tarih boyunca sadece tek bir turnuvanın finalinde karşı karşıya geldi. Güney Kore ve Japonya ortaklığında düzenlenen 2002 Dünya Kupası'ndaki bu tarihi randevuyu Brezilya 2-0'lık skorla kazanarak şampiyon oldu.