2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gergin anlar yaşandı.

İspanya Dünya Kupası şampiyonu oldu: 120 dakikalık nefes kesen mücadeleİspanya Dünya Kupası şampiyonu oldu: 120 dakikalık nefes kesen mücadeleSpor

İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından kent merkezinde toplanan bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Final maçının ardından büyüyen olaylar nedeniyle polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, çıkan olayları dağıtmak için müdahalede bulunurken, kentte kısa süreli arbede yaşandı.

Dünya Kupası finalini İspanya'ya kaybeden Arjantin'de başkent karıştı - Resim : 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Buenos Aires sokaklarında toplanan kalabalığa polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.