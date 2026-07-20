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2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gergin anlar yaşandı.

İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından kent merkezinde toplanan bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'de olaylar çıktı



▪️ İspanya’nın şampiyon olduğu final sonrası Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerginlik yaşandı



▪️ Polis, finalin ardından çıkan olayları dağıtmak için bölgeye müdahale etti pic.twitter.com/639PE20bzc — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 20, 2026

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Final maçının ardından büyüyen olaylar nedeniyle polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, çıkan olayları dağıtmak için müdahalede bulunurken, kentte kısa süreli arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Buenos Aires sokaklarında toplanan kalabalığa polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.