Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler

Final gecesi unutulmaz olacak

FIFA’nın final organizasyonunu yalnızca futbol şöleni değil, aynı zamanda küresel bir eğlence etkinliğine dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Milyarlarca kişinin takip etmesi beklenen final gecesinde devre arası gösterisinin de en az maç kadar ilgi görmesi bekleniyor.