Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler

Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler

2026 FIFA Dünya Kupası finali sadece sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında düzenlenecek dev organizasyonla da konuşulacak. Dünyaca ünlü yıldızların aynı sahnede buluşacağı gösteri şimdiden büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihinin en görkemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra devre arasında gerçekleştirilecek gösteri de milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor.

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 2

Sahne yıldızlara emanet

Final karşılaşmasının devre arasında düzenlenecek özel şovda dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacak. Müzik dünyasının farklı jenerasyonlarına damga vuran isimlerin aynı organizasyonda buluşması bekleniyor.

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 3

İşte sahne alacak isimler

Dev gösteride sahneye çıkacak sanatçılar şu şekilde:

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 4

Justin Bieber

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 5

Madonna

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 6

Shakira

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 7

BTS

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Dünya Kupası finaline yıldız yağacak: İşte sahne alacak dünyaca ünlü isimler - Resim: 8

Final gecesi unutulmaz olacak

FIFA’nın final organizasyonunu yalnızca futbol şöleni değil, aynı zamanda küresel bir eğlence etkinliğine dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Milyarlarca kişinin takip etmesi beklenen final gecesinde devre arası gösterisinin de en az maç kadar ilgi görmesi bekleniyor.

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