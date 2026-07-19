2026 FIFA Dünya Kupası finali sadece milli takımların değil aynı zamanda kulüplerin de vitrini olacak. İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği dev mücadelede en fazla oyuncuyla temsil edilen kulüp Atletico Madrid oldu.

Messi'den İspanya finali öncesi duygusal mesajMessi'den İspanya finali öncesi duygusal mesajSpor

İspanyol ekibi, finalde toplam 9 futbolcusunu sahaya gönderme başarısı gösterdi.

Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncu Atletico Madrid'den - Resim : 2

ATLETICO MADRID ZİRVEDE

Diego Simeone'nin ekibi, İspanya Milli Takımı'na Alejandro Grimaldo, Alex Baena, Marcos Llorente ve Marc Pubill'i gönderirken Arjantin kadrosunda ise Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina ve Juan Musso yer aldı.

Böylece Atletico Madrid, Dünya Kupası finalinde iki takımın kadrolarına en fazla oyuncu veren kulüp konumuna ulaştı.

Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncu Atletico Madrid'den - Resim : 3

BARCELONA'DAN İSPANYA'YA 8 FUTBOLCU

Barcelona ise İspanya Milli Takımı'nın omurgasını oluşturmaya devam etti.

Katalan ekibinden Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres ve Gavi, Dünya Kupası finalinde İspanya forması giymek için kadroda yer aldı.

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