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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken maçın yayıncısı TRT'nin devre arası yayını sosyal medyada gündem oldu.

FIFA'nın ilk kez 2026 Dünya Kupası finalinde düzenlediği devre arası şovunda Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı.

ŞOV YERİNE STÜDYO YAYINI

TRT ise devre arasında sahne gösterisini yayınlamak yerine reklam kuşağına ve stüdyo yorumcularının ilk yarı analizine yer verdi.

Bu yayın tercihi nedeniyle Türkiye'deki izleyiciler devre arası şovunu canlı olarak takip edemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT'nin devre arası gösterisini ekrana getirmemesi, sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Kararın ardından birçok futbolsever, yayın tercihine tepki gösteren paylaşımlar yaptı.