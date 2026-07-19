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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonu belirleyecek İspanya–Arjantin finali öncesi ABD’de olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı. New Jersey’de bulunan ve 82 bin 500 kişi kapasiteli MetLife Stadyumu, günler öncesinden adeta abluka altına alındı.

TRUMP DA TRİBÜNDE OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılaşmayı tribünden takip edecek olması nedeniyle güvenlik protokolleri daha da sıkılaştırıldı. ABD Gizli Servisi başta olmak üzere federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri stadyum çevresinde geniş çaplı önlem aldı.

Giriş noktalarında detaylı aramalar yapılırken, stadyum çevresinde binlerce görevli konuşlandırıldı. Yetkililer, gün boyunca bölgede adeta “kuş uçurtulmayacağını” belirtiyor.

ULAŞIMDA YOĞUNLUK ALARMI

Maçı izlemek için on binlerce taraftarın stadyuma ulaşması beklenirken, ulaşım da günün en büyük sınavlarından biri olacak. New York ve New Jersey’de tren ve otobüs seferleri artırıldı.

Ancak taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken, yoğunluk nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

BİLET FİYATLARI UÇUŞTA

Final karşılaşmasına olan ilgi bilet fiyatlarını da zirveye taşıdı. İnternet sitelerinde satışa sunulan biletler, konumuna göre 7 bin dolardan başlayıp 55 bin dolara kadar çıkıyor.

Taraftarlar yüksek fiyatlara tepki gösterirken, birçok kişi bu deneyimi “hayatta bir kez yaşanacak an” olarak değerlendirdi.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Honduras’tan maça gelen Edgar isimli taraftar, yaşadığı deneyimi “hayat listemizdeydi” sözleriyle anlatırken, fiyatların daha makul olabileceğini söyledi.

İlk kez Dünya Kupası finali izleyecek olan oğlu Kieran ise büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Hollanda’dan gelen Timpers ailesi ise finalde genç yıldız Lamine Yamal ile Lionel Messi’nin karşılaşmasının ayrı bir heyecan yarattığını ifade etti.