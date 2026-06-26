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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda grup aşaması oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı.i

LİDER HOLLANDA FAS İLE EŞLEŞTİ

Tunus'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 7'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı. Ronald Koeman'ın öğrencileri eleme turunda C Grubu ikincisi Fas ile eşleşti.

GRUBU İKİNCİ TAMAMLAYAN JAPONYA BREZİLYA'NIN RAKİBİ OLDU

Grubun diğer karşılaşmasında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı.

Daizen Maeda'nın golüyle öne geçen Japonya'ya İsveç, Anthony Elanga'nın ceza sahası dışından attığı şık golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Japonya puanını 5'e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda C Grubu lideri Brezilya'nın rakibi oldu.

İSVEÇ EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN TUR ATLADI

4 puana ulaşan İsveç ise en iyi üçüncüler sıralamasına girerek son 32 turuna yükselmeyi başardı.