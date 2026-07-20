TRT, Dünya Kupası final karşılaşmasının devre arasında dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği görsel şovu ve konser performanslarını ekranlara taşımadı.
Dünya Kupası devre arasında… Biz ne izledik, dünya ne izledi?
Dünya Kupası finalinde dünyanın nefesini tutarak izlediği görkemli devre arası şovu TRT ekranlarına gelmeyince izleyiciler büyük tepki gösterdi. Dünyanın konserler ve görsel şölenle izlediği dakikalarda TRT yayınında önce reklam sonra stüdyo yorumcuları yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanında izleyiciler devre arasındaki görsel şöleni takip ederken, TRT ekranlarında stüdyo yorumcularının değerlendirmeleri yer aldı.
Bu durum, sosyal medyada çok sayıda izleyicinin tepkisini çekti.
Türkiye'de futbolseverler önce reklam ardından yorumcuları izlerken, pop müziğin süperstarları Madonna ve Justin Bieber 2026 Dünya Kupası'nın devre arası gösterisinde stadyumu dolduran binlerce seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.
Justin Bieber'ın yanı sıra BTS ve Shakira da performanslarıyla seyircileri coşturdu.
İşte 27 dakika 22 saniye süren, Dünya Kupası tarihinin en uzun devre arasında yaşananlar...
Stadyumun altındaki tünellerden çıkarak sahneye gelmiş gibi görünen Madonna, hit şarkısı "Music"i seslendirdi. Madonna'nın şarkı söylediği arabayı Brezilya'nın futbol efsaneleri Ronaldo ve Ronaldinho kullandı.
"Ted Lasso" dizisinin başrolü Jason Sudeikis’in ikonik antrenör karakteriyle sahneye çıktı, ardından Justin Bieber akustik gitarıyla sahne aldı.
Kolombiyalı pop yıldızı Shakira ile Nijeryalı müzisyen Burna Boy, geçen ay Mexico City'de düzenlenen turnuvanın açılış törenindeki ortak performanslarının ardından yeniden aynı sahnede buluştu.
Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevlerini tamamlamak için müziğe üç yıl ara veren ve kısa süre önce yeniden sahnelere dönen K-pop grubu BTS izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu.
Coldplay de devre arasındaki performansıyla görsel şölen sundu hem dinleyenleri coşturdu.