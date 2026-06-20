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Kaynak: Haber Merkezi

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası, 48 ülkenin katılımı ile devam ediyor. Grup maçları devam ederken kupa coşkusu uzaya sıçradı. NASA’nın düzenlediği etkinlik kapsamında Dünya Kupası’nın resmi topu ‘Trionda’ uzaya gönderildi.

Resmi FIFA Dünya Kupası topu, spor bilimindeki inovasyonun günlük hayatı nasıl etkilediğini göstermek ve yeni nesillere ilham olmak amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. Topun uzayın yer çekimsiz ortamında süzüldüğü anlar NASA’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Ayrıca NASA, geçmişte Dünya Kupası toplarının aerodinamik özelliklerini inceleyerek rüzgar tüneli testleri gerçekleştirmiş ve topun havada izlediği akış desenlerini bilimsel bir ders olarak da ele aldı.

TOPUN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası için üretilen "Trionda" modeli; şarj edilebilir akıllı sensörleri, uçuş stabilitesini artıran ters gofre dokusu ve sürdürülebilir malzemeleriyle öne çıkıyor.

Topun merkezinde bulunan 14 gramlık sensör saniyede 500 veri toplayarak yarı otomatik ofsayt sistemine ve anlık hakem kararlarına veri akışı sağlıyor. İçerisindeki akıllı çip yaklaşık 6 saat kesintisiz aktif kalabilir ve maç öncesinde şarj edilir.

Ayrıca topun tasarımı üç ev sahibi ülkeye saygı duruşu niteliğinde. Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız motiflerini içeren kırmızı, yeşil ve mavi renk geçişlerine sahiptir.