Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Meksika’nın başkenti Mexico City’de 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında yapılan kutlamalar trajediye dönüştü. Aşırı kalabalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Meksika’nın Ekvador’u 2-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen kutlamalara 1 milyondan fazla kişi katıldı.

YOĞUNLUK FACİAYA YOL AÇTI

Kutlamalar sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle:

19 ve 48 yaşlarında iki kadın

44 yaşında bir erkek

nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN UYARI

Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, olayın ardından yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak, kutlamalarda “sorumluluk, dikkat ve empati” içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

KALABALIKLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, büyük organizasyonlar ve kutlamalarda oluşan aşırı kalabalıkların ciddi güvenlik riskleri doğurabileceğine dikkat çekerken, benzer etkinliklerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.

Yaşanan olay, kutlamaların güvenli şekilde organize edilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.