Dünya genelinde milyarlarca insanı ekran başına kilitleyen, tribünlerde ise tam bir şölene dönüşmesi beklenen 2026 Dünya Kupası, kapitalist enerji kartellerinin ve organizasyon baronlarının fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle taraftarlara kabusu yaşatıyor. ABD, Kanada ve Meksika'da oynanan dev maçları yerinden takip etmek için binlerce kilometre yol kateden futbolseverler, stadyumlardaki yiyecek ve içecek fiyatları karşısında adeta şoke oldu. Yabancı basında ve tribünlerde yükselen ortak çığlık, futbolun artık halkın oyunu olmaktan çıkarılıp tamamen elitlerin ve rantiye çevrelerinin lüks bir eğlencesi haline getirildiği yönünde.

KATAR’DAKİ REKOR BİLE ÇÖPE GİTTİ: 23 DOLARA BİRA SATIYORLAR

ESPN verilerine göre, futbolun daha halkçı bir çizgide yönetildiği 2006-2018 yılları arasındaki Dünya Kupalarında bira fiyatları genellikle 1 ila 5 dolar arasında seyrediyordu. Küresel sermayenin turnuvayı tamamen kuşattığı 2022 Katar Dünya Kupası'nda bu fiyatlar 14-16,5 dolara yükseltilerek büyük tepki çekmişti. Ancak 2026 turnuvasında, kapitalistlerin kâr hırsı sınır tanımadı ve Katar’ın o tarihi rekoru da yerle bir edildi.

The Athletic’in raporuna göre, New York yakınlarındaki MetLife Stadı’nda 454 mililitrelik tek bir bardak bira 16 dolara satılırken, San Francisco yakınlarındaki Santa Clara’da bu fiyat tam 23 dolara fırladı. Los Angeles’taki SoFi Stadı’nda ise en ucuz atıştırmalık olan tek bir buritonun fiyatı bile 16,5 dolar olarak belirlendi.

ALMAN TARAFTARLAR İSYAN ETTİ: "BU FİYATLAR TAMAMEN SAÇMALIK!"

The Guardian gazetesine konuşan ve takımlarını desteklemek için Kanada'daki stadyumlara giden Alman taraftarlar, karşılaştıkları fiyat listelerini "saçma ve çılgınlık" olarak nitelendirdi. Kendi ülkelerinde, Almanya’daki modern stadyumlarda 6-7 dolara rahatça içebildikleri biranın fiyatının Kanada'da 17 dolara satılmasına isyan eden Avrupalı taraftarlar, endüstriyel futbolun rantiye çarkına sert tepki gösterdi.

MEKSİKA'DA KARA TABLO: "BİR BİRA İÇİN BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA!"

Turnuvanın en acı tablosu ise Meksika’da yaşandı. Tarihi Azteca Stadı’nda bir bardak biranın fiyatı tam 310 peso (yaklaşık 15,6 euro) olarak açıklandı. Oysa Meksika’daki bir işçinin, bir emekçinin günlük yasal asgari ücreti sadece 315 peso, İspanyol basınının, "Bir bira için bir günlük çalışma" sözleriyle özetlediği bu trajik durum; kapitalist sistemin, asgari ücretli bir yerel taraftarın kendi ülkesindeki stadyumda bir bardak içecekle dahi maç izlemesini nasıl imkansız hale getirdiğini kanıtladı. Yabancı basında öne çıkan ortak görüşe göre, birçok futbolsever için turnuvayı tribünden izlemek artık imkansız bir lüks; evde oturup izlemek ise tek ekonomik tercih haline geldi.