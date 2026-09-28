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2026 Dünya Kupası'nın sürpriz kahramanlarından Vozinha, turnuvanın ardından kavuştuğu dünya çapındaki şöhretin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Cape Verde'nin turnuvadaki ilk maçında daha sonra kupayı kazanacak İspanya ile 0-0 berabere kalmasında 7 kurtarışla önemli rol oynayan 40 yaşındaki kaleci, karşılaşmanın ardından bir anda dünya çapında tanınan bir isme dönüştü.

56 BİN TAKİPÇİDEN 14 MİLYONA

İspanya karşılaşması öncesinde Instagram'da yaklaşık 56 bin takipçisi bulunan Vozinha, maçın sona ermesiyle 1 milyon barajını geçti. Takipçi sayısı birkaç gün içerisinde yaklaşık 14 milyona ulaştı.

The Observer'a konuşan Vozinha'nın açıklamaları şu şekilde:

“Takımın yemek ekibinden biri yanıma gelip bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Ne demek istediğini anlamadım. Şaka yaptığını düşündüm ama ısrar etti.

Daha sonra karma alanda röportajlar yapmaya gittim ve CazeTV'den bir gazeteci bana neler olduğunun farkında olup olmadığımı sordu. Telefonunu gösterdi ve o zaman bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm.

Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınmak istiyor ama bunun yalnızca olumlu tarafını görüyor.

Açıkçası bana bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim.

Artık mahremiyetim yok ya da en azından eskisine göre çok daha az. Dışarı çıktığımda, bir restorana gittiğimde mutlaka benimle fotoğraf çektirmek veya benden imza almak isteyen biri oluyor.

Daha da kötüsü, bazen birileri beni görüntülüyor. Hayatımda en çok değişen şey bu ve bununla ilgili yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

YASHIN ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki performansı yalnızca popülerliğini artırmakla kalmadı. 40 yaşındaki kaleci, dünyanın en iyi kalecisine verilen 2026 Yashin Trophy için açıklanan 10 aday arasına girdi.

Vozinha, kariyerinin bu beklenmedik noktasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Bunun gerçekleşebileceğini hiç düşünmemiştim. Hayal bile edilemezdi ama beni düşünenlere minnettarım. Sadece o listede yer almak bile benim için büyük bir onur.”