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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde saha dışındaki gelişmeler turnuvanın önüne geçmeye başladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ABD'NİN UYGULAMALARI TARTIŞILIYOR

ABD'nin uyguladığı sıkı güvenlik ve göç politikaları nedeniyle birçok takım, futbolcu, hakem ve taraftar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, organizasyona yönelik yoğun eleştiriler yükseliyor.

İşte turnuva öncesi son yaşanan olaylardan bazıları:

-İsviçre Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Breel Embolo'nun vizesi incelemeye alınırken, tecrübeli futbolcu takımına ancak günler sonra katılabildi.

-Irak Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aymen Hussein ise ABD'ye girişte yaklaşık 7 saat sorgulandı. Irak kafilesindeki takım fotoğrafçısının ise ülkeye girişine izin verilmedi.

-İran Milli Takımı da Dünya Kupası öncesinde ciddi engellerle karşılaştı. Takımın Türkiye'deki ABD Konsolosluğu'nda günler süren vize işlemleriyle uğraştığı belirtilirken, ABD makamları İran kafilesine yalnızca maç günlerinde ülkeye giriş izni verdi. Heyette yer alan 15 kişinin ise vize alamadığı ifade edildi.

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. FIFA'nın, ABD'nin talebi doğrultusunda İran taraftarlarına ayrılan maç biletlerini iptal etmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

-2025 yılının Afrika'da en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Abdulkadir Artan da mağdur olan isimlerden biri oldu. Diplomatik pasaport taşımasına rağmen ABD'ye girişine izin verilmeyen Artan ülkesine geri gönderilirken FIFA, hakemin Dünya Kupası'nda görev yapamayacağını açıkladı.

-Güney Afrika Milli Takımı da benzer sorunlar yaşadı. Kafiledeki bazı kişilere vize verilmemesi nedeniyle takımın ABD'ye planlanandan çok daha geç ulaştığı aktarıldı.

-Senegal Milli Takımı personelinin uzun süreli güvenlik kontrollerine maruz kaldığı ve bazı görevlilerin ayakkabılarını çıkarmaya zorlandığı öne sürülürken, yaşananlar sosyal medyada ırkçılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

- Özbekistan Milli Takımı'nın bomba tespit köpekleriyle aranması ise uluslararası medyada geniş yer buldu ve görüntüler kısa sürede viral oldu.

-Sorunlar yalnızca takımlarla sınırlı kalmadı. Bazı İskoç taraftarların, ESTA kapsamında vizesiz giriş hakkına sahip olmalarına rağmen seyahat izinlerinin son günlerde iptal edildiği bildirildi.

-Öte yandan biletlerini satın alıp konaklama rezervasyonlarını tamamlayan çok sayıda taraftarın da vize başvurularının reddedildiği, bu nedenle ciddi maddi kayıplar yaşandığı ifade edildi.